Sosyal medyadaki paylaşımlara göre Göztepe bir oyuncuyu daha kadroya kattı. Önceden de paylaştığımız haberimizde sarı - kırmızılı ekibin Tanzanyalı futbolcu Novatus Miroshi ile anlaşma ihtimali bulunduğu konuşuluyordu. Şimdi ise iddialara göre oyuncu Göztepe'nin kampına katıldı.

Novatus Miroshi kimdir?

Sol bek dahil stoper ve orta sahada görev yapabilen 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Ukrayna'nın önde gelen kulüplerinden Shakhtar Donetsk'te kiralık olarak forma giymişti. Miroshi, Ukrayna temsilcisinde 5 maça çıktı. Ülkesinde Biashara United takımında futbola başlayan genç futbolcu, Azam FC'de de oynadıktan sonra İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına transfer oldu. Aynı ülkede TLV Bat Yam'da görev yapan oyuncu, Belçika ekibi Zulte Waregem'e transfer oldu. Miroshi'nin Waregem ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.