Göztepe, Süper Lig'deki milli aranın ardından büyük bir heyecanla geri dönüyor. 23 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor ile karşılaşacak olan İzmir temsilcisinde, yeni transferler Kuyru Matsuki ve Victor Hugo'nun hazır durumda olması, takımın motivasyonunu artırdı.

Yeni transferler hazır

Göztepe'nin orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki, İzmir ekibine katıldığı ilk günlerde sakatlık problemi yaşadı. Bu nedenle sadece 3. haftadaki Alanyaspor deplasmanında 12 dakika oynayabilen Japon futbolcu, son Bodrum FK karşılaşmasında da risk edilmedi. Ancak, milli arada tedavisini tamamlayan ve takımla idmanlara başlayan Matsuki'nin, Kayserispor maçına yetişeceği bildirildi.

Victor Hugo'nun Adaptasyon süreci

Göztepe'nin bir diğer önemli transferi Victor Hugo da Bodrum FK karşılaşmasında görev almadı. Kadroya alınmasına rağmen maç boyunca yedek kulübesinde oturan 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, takıma uyum sağlamak için yoğun bir çalışma sürecinden geçiyor. Hugo'nun, Kayserispor karşısında ilk kez sahada olması bekleniyor.

Eksikler gideriliyor

Matsuki ve Hugo'nun takıma katılmasıyla Göztepe'deki önemli eksikliklerin giderilmesi bekleniyor. Ayrıca, Göztepe'nin transfer sezonunun bitim tarihi olan 13 Eylül'e kadar bir santrfor transferi gerçekleştirmesi planlanıyor.

Göztepe'nin yeni transferleri, Kayserispor karşısında takıma büyük katkı sağlaması bekleniyor. İzmir temsilcisi, bu maçta sahaya en güçlü kadrosuyla çıkmak ve galibiyetle ayrılmak istiyor.