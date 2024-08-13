Süper Lig’e 2 yıl aradan sonra dönen ve son maçında Antalyaspor deplasmanında bir puanı cebine koyarak taraftarına umut veren Göztepe’de eksik bölgeler için transfer çalışmalarına başlandı. Sarı kırmızılı yönetim önceliğini forvet ve savunma hattına verdi. Forvet pozisyonunda Sao Paulo takımından 22 yaşındaki Juan Silva ile el sıkışan ve yıldız futbolcunun İzmir’e gelmesini bekleyen sarı kırmızılılar savunma hattı içinde Fransa’da Bordeaux forması giyen ve şu an bonservisi elinde olan Malcom Bokele’yle anlaştı. Fizik kalitesiyle göze çarpan ve defansın hem sağında hem ortasında görev yapabilen 24 yaşındaki Bokole’nin en kısa zamanda Göztepe forması giymesi bekleniyor. Geçen sezon Ligue 2’de Bordeaux formasını 28 kez sırtına geçiren Kamerunlu stoper bu maçlarda 1 asist katkısı verdi. Lacivert beyazlı ekipte çıktığı maçlarda 11 kez stoper bölgesinde yer alırken 8 kez ise sağ bek pozisyonunda görev yaptı. Kamerunlu stoper milli takım formasını ise 2 kez sırtına geçirebildi.

Editör: Hakan Baş