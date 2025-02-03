Süper Lig’de üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor mağlubiyetleri alan Göztepe, sakatlıklarla boğuşuyor. Son olarak Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Koray Günter, Juan ve Romulo’nun sağlık durumları netlik kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, stoper Koray Günter'in 2-3 hafta, Brezilyalı forvetler Juan ve Romulo’nun ise yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Koray Günter’in durumu belli oldu

Alanyaspor maçının 24. dakikasında sakatlanarak yerini Ogün Bayrak’a bırakan Koray Günter’in sahalara dönüşünün 2 ila 3 hafta süreceği belirtildi.

Romulo ve Juan 4 hafta yok!

Arka adalesinden sakatlanan Romulo, mücadelenin ikinci yarısında Emersonn’a yerini bıraktı. Öte yandan Alanyaspor karşılaşmasında bir penaltı kaçıran Juan, maçı tamamladı ancak stattan sakatlanarak ayrıldı. İki futbolcunun da yaklaşık 4 hafta boyunca takımdan uzak kalacağı ifade edildi.

Forvete takviye şart

Özellikle Juan ve Romulo’nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, forvet hattında sıkıntı yaratacak. Teknik heyet, yeni iyileşen Kubilay Kanatsızkuş ve Emersonn’a şans vermeyi planlıyor. Ancak Göztepe’nin hem Süper Lig’de hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda kritik maçlara çıkacağı göz önünde bulundurularak, forvete kesin takviye yapılması bekleniyor.