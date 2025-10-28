Ekonomist Tuna Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu haftanın piyasalarda kritik gelişmeler getireceğini vurguladı. Kaya, Fed’in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını ve Perşembe günü Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmesini altın fiyatları açısından önemli gelişmeler olarak değerlendirdi.

Kaya, Fed’in uzun süredir bilançoyu daralttığını hatırlatarak:

“9 trilyon dolar seviyesinden 6,5 trilyon dolara kadar geldi. Fed bu süreci durdurursa özellikle kripto varlıklar ve ABD hisse senetleri açısından katalizör etkisi yaratır.”

Altın fiyatlarında düzeltme ve kar satışları

Kaya, altının son dönemde rekor üstüne rekor kırdığını belirterek, “Hem eylül hem ekim ayında önemli kazançlar elde ettik. Sonrasında altında bir düzeltme yaşandı” dedi.

Kar satışlarının nedenini açıklayan Kaya, “Fed’in faiz indirim sürecine devam etmesiyle riskli varlıklara yönelim arttı. Çin ile ABD arasındaki müzakereler altın fiyatlarının yükselişini durdurdu” ifadelerini kullandı.

Altın için kritik seviyeler

Kaya, ons altın için kritik seviyeleri de paylaştı:

Aşağıda: 4.000 ve 3.950 dolar

Yukarıda: 4.050–4.070 dolar

Direnç: 4.096 dolar

“4.000 dolar üzerinde kaldıkça altın yönünü yukarı çevirebilir.”

Gram altın için kritik destek

Gram altın tarafında da benzer tablo gözleniyor. Kaya, kritik desteğin 5.294 TL olduğunu belirterek:

“Bu seviyenin kırılması durumunda 5.000 TL gündeme gelebilir. Bu düşüşler orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.”

Gümüş ve yatırım önerileri

Gümüşte düşen trendin sürdüğünü ifade eden Kaya, kritik desteğin 4.589 dolar, yukarı yön için ise 4.753 dolar olduğunu vurguladı.

Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için Kaya: