Halit Ergül, Bolu doğumlu bir iş insanı olarak çocukluk yıllarını bu şehirde geçirdi. Turizm sektörüne olan ilgisi, ona kariyerinde önemli bir yol haritası çizdi. İlk olarak, Bolu’daki Gazelle Resort & SPA otelinin kurucusu olarak sektöre adım attı. Otel işletmeciliği alanında gösterdiği başarılarla dikkat çeken Ergül, bu süreçte birçok projeye imza atmıştır.

Grand Kartal Otel’in yönetimini devraldı

2019 yılında kayınbabası Mazhar Murtezaoğlu'nun vefatının ardından, Halit Ergül, Grand Kartal Otel’in yönetimini devralarak otelin gelişimi için birçok önemli proje gerçekleştirdi.

Turizm sektöründe öne çıkan bir isim

Halit Ergül, yalnızca başarılı bir otel işletmecisi değil, aynı zamanda Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır. Bu görevinde, ülkenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik önemli projelere katkı sağlamıştır.