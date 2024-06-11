Bu kampanya kapsamında birçok ürün grubunda büyük indirimler sunuluyor. İşte detaylar:

Kampanya detayları:

İndirim Oranı: Fiyatlarda %50'den fazla indirim uygulanıyor.

Ürün Grupları: Kişisel bakım ürünleri, şampuanlar, makyaj ürünleri, güneş ürünleri ve daha birçok kategoride indirimler mevcut.

Özel Fiyatlar: Gratis karta özel fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşüyor.

Kampanya Süresi: İndirimler 16 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

İndirime giren ürünler:

Kişisel Bakım Ürünleri: Sabunlar, duş jelleri, vücut losyonları, deodorantlar.

Saç Bakım Ürünleri: Şampuanlar, saç kremleri, saç maskeleri, saç şekillendirici ürünler.

Makyaj Ürünleri: Fondötenler, allıklar, maskaralar, rujlar, far paletleri.

Güneş Ürünleri: Güneş kremleri, güneş sonrası bakım ürünleri, bronzlaştırıcılar.

Cilt Bakım Ürünleri: Nemlendiriciler, temizleyiciler, tonikler, serumlar.

Gratis kart avantajları

Gratis kart sahipleri, kampanya süresince ek indirimler ve özel fiyat avantajlarından yararlanabiliyor. Üyelik ücretsiz olup, kart başvurusu mağazalardan ve online olarak yapılabiliyor.

Kampanyadan nasıl yararlanılır?

Mağazalarda: Türkiye genelindeki tüm Gratis mağazalarında kampanya geçerli.

Online Alışveriş: Gratis'in resmi web sitesi ve mobil uygulamasından yapılan alışverişlerde de indirimler uygulanıyor. 

İnstagram DM'e düzenleme! İnstagram DM'e düzenleme!

Ekran Görüntüsü 2024 06 11 132731 

Ekran Görüntüsü 2024 06 11 132750 

Ekran Görüntüsü 2024 06 11 132808 

Ekran Görüntüsü 2024 06 11 132824 

Ekran Görüntüsü 2024 06 11 132902 

Ekran Görüntüsü 2024 06 11 132918 

Ekran Görüntüsü 2024 06 11 132940 

Ekran Görüntüsü 2024 06 11 133002 

Ekran Görüntüsü 2024 06 11 133018 

Ekran Görüntüsü 2024 06 11 133033 

Ekran Görüntüsü 2024 06 11 133051 

Ekran Görüntüsü 2024 06 11 133106

Kaynak: Haber Merkezi