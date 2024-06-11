Bu kampanya kapsamında birçok ürün grubunda büyük indirimler sunuluyor. İşte detaylar:

Kampanya detayları:

İndirim Oranı: Fiyatlarda %50'den fazla indirim uygulanıyor.

Ürün Grupları: Kişisel bakım ürünleri, şampuanlar, makyaj ürünleri, güneş ürünleri ve daha birçok kategoride indirimler mevcut.

Özel Fiyatlar: Gratis karta özel fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşüyor.

Kampanya Süresi: İndirimler 16 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

İndirime giren ürünler:

Kişisel Bakım Ürünleri: Sabunlar, duş jelleri, vücut losyonları, deodorantlar.

Saç Bakım Ürünleri: Şampuanlar, saç kremleri, saç maskeleri, saç şekillendirici ürünler.

Makyaj Ürünleri: Fondötenler, allıklar, maskaralar, rujlar, far paletleri.

Güneş Ürünleri: Güneş kremleri, güneş sonrası bakım ürünleri, bronzlaştırıcılar.

Cilt Bakım Ürünleri: Nemlendiriciler, temizleyiciler, tonikler, serumlar.

Gratis kart avantajları

Gratis kart sahipleri, kampanya süresince ek indirimler ve özel fiyat avantajlarından yararlanabiliyor. Üyelik ücretsiz olup, kart başvurusu mağazalardan ve online olarak yapılabiliyor.

Kampanyadan nasıl yararlanılır?

Mağazalarda: Türkiye genelindeki tüm Gratis mağazalarında kampanya geçerli.

Online Alışveriş: Gratis'in resmi web sitesi ve mobil uygulamasından yapılan alışverişlerde de indirimler uygulanıyor.