Ancak, beklenmedik indirim haberleri kısa sürede büyük bir yoğunluğa neden oldu ve mağazalar adeta yağmalandı. Özellikle şehir merkezlerindeki mağazalar, indirimle gelen yoğun talep nedeniyle kalabalıklaştı ve mağaza içi alışveriş deneyimi olumsuz etkilendi.

Siteye girilmiyor

Bununla birlikte, yoğun talep sadece fiziksel mağazalarla sınırlı kalmadı. Gratis'in resmi web sitesine de büyük bir erişim talebi oldu. Ancak, site yoğunluktan dolayı geçici olarak erişilemez durumda. Online alışveriş yapmak isteyen müşteriler, siteye girmekte zorlanıyor.

İndirim ne kadar sürecek?

31 Mayıs 2024 tarihinde Gratis, sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında tüm Türkiye'deki şubelerinde ve online mağazasında 250 TL üzeri alışverişlerde %75 indirim kampanyası başlattı. Kampanya, müşterilere kısa mesajla duyurulduktan sonra büyük bir ilgi gördü. Henüz mağazalar açılmadan önce, Gratis şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.