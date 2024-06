Prime Video'nun J.R.R Tolkien'in eserlerinin yanı sıra, Orta Dünya'nın 2. Çağ'ına dair notlarından yola çıkarak uyarladığı Yüzüklerin Efendisi dizisi Güç Yüzükleri 2. Sezonu ile yola devam ediyor. Dizi, Orta Dünya'nın 2. Çağ'ında geçen ve daha önce "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinde ele alınmayan olayları konu alıyor. Bu sezon, Güç Yüzükleri'nin yaratılmasını, Sauron'un yükselişini ve Numenor'un düşüşünü anlatacak.

Empire Magazine, dizinin yeni sezonuna dair heyecan verici içerikler sunuyor. 4 Temmuz'da çıkacak sayısında, diziyle ilgili özel röportajlar ve daha önce yayınlanmamış fotoğraflar yer alacak. Paylaşılan görseller arasında, genç Galadriel'in farklı kostümleri ve Sauron'un Annatar olarak bilinen kılığı dikkat çekiyor. Bu görseller, Galadriel'in Lindon'da giydiği yeşil ve altın sarı kıyafetleri ve büyük bir kuşatma sırasında giydiği gümüş zırhı içeriyor.

The battle for Middle-earth begins.



The Lord Of The Rings: #TheRingsOfPower Season 2 hits Empire’s world-exclusive new issue, with two 3D lenticular covers to collect – war-ready Galadriel, and Sauron’s new guise, Annatar.



READ MORE: https://t.co/nnPhciiVLp pic.twitter.com/EHTwKIxW15