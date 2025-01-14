Dolar, ABD ekonomisinin güçlü istihdam verileri ile güç kazandı ve Dolar Endeksi, 110 seviyesini aşarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu ani yükseliş, günlük yüzde 0,34’lük artışla dikkat çekti.

Bu yükselişin arkasındaki ana etken, Ocak ayı başında açıklanan güçlü ABD istihdam verileri oldu. ABD Tarım Dışı İstihdamı, analistlerin beklentilerini aşarak ekonominin güçlü büyümeye devam ettiğini gösterdi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1’e düştü.

Faiz indirim beklentileri azaldı

Bu veriler, yatırımcıların Federal Rezerv’in (Fed) faiz indirimi kararını yakın zamanda almayacağına olan inancını pekiştirdi. Fed'in şahin para politikasını sürdürmesi, doların küresel çapta cazibesini artırarak yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Analistler, 2024’te yalnızca 27 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Geçtiğimiz ay yapılan tahminlerde bu oran 50 baz puan olarak öngörülüyordu, ancak bu düşüş beklentisi keskin bir şekilde azaldı ve faiz indiriminin yılın ikinci yarısına ertelenmesi muhtemel görünüyor.

Doların yükselişi diğer para birimlerini baskılıyor

Doların yükselişi, gelişmekte olan piyasalara baskı yaparak, özellikle dış borç yükü fazla olan ülkelerde borçlanma maliyetlerini artırıyor.

Euro, dolar karşısında 1.022 seviyelerine gerilerken, İngiliz Sterlini 1.217’ye düştü. Yen, dolar karşısında 157,4 seviyesine gerileyerek Japonya için olumsuz bir durum oluşturdu.

Dolar/TL kuru ise 35,4846 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Gelişmekte olan piyasalar için risk var mı?

Güçlü dolar, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda enflasyonist baskıları artırabilir ve yerel para birimlerinin değer kaybına neden olabilir. Bu durum, ihracatçı şirketler için de zorluklar oluşturabilir.

Global ticaret, güçlü dolar nedeniyle yavaşlama tehdidi ile karşı karşıya kalabilir.

Dolar endeksi yeni zirvelere yükseliyor

Uzmanlar, Dolar Endeksi’nin önümüzdeki aylarda 112-114 seviyelerine ulaşabileceğini ve küresel ekonomide önemli değişimlere yol açabileceğini belirtiyor.