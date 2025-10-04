Güllü'nün (Gül Tut) ölümünü takip eden soruşturma sürerken, iddiaların odağındaki asistan Çiğdem Deniz Emir ilk kez konuştu. Emir, Show Haber muhabirine verdiği açıklamada aralarında kasıtlı bir husumet olmadığını, gece yaşananları ve üzerlerine kurulan baskıları anlattı.

"Mezarına gidip sarılamadım"

Çiğdem Deniz Emir, cenaze sürecine dair duygularını aktardı: “Ben mezarına gidip sarılamadım. Vedalaşamadım. Helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan dolayı hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık.” Bu sözler Emir’in Show Haber ve diğer kanallara verdiği beyanlarda yer aldı.

"Aşağı indiğimde gerçeği gördüm"

Emir, olay gecesine ilişkin olarak, kapının çalmasıyla uyku halinden çıktığını ve herkesin aşağı indiğini söyledi. “Aşağıya indiğimde Güllü Hanım’ı yerde yattığını gördüm. Bir anlık bilinçsizlikle herkesin peşinden indim” şeklinde konuştu. Bu anlatım Show Haber kayıtlarında yer aldı.

"Husumetimiz yoktu"

Üç ay önce ticari bir anlaşmazlık yaşadıklarının doğru olduğunu kabul eden Emir, buna rağmen “bunun haricinde herhangi bir husumetimiz yok” dedi. Emir, sosyal medyada ve bazı haber mecralarında dolaşan “planlı cinayet” ve “kaza” iddialarını reddetti ve o dönemle ilgili başka asistanların sorumlu olduğunu belirtti.

"Neden şimdi ortaya çıktı?"

Emir, planlı cinayet iddialarını dile getirenlere tepki göstererek, “Bir mekân sahibi çıktı, neden daha önce bunları söylemediniz?” dedi ve iddiaların zamanaşımına uğramış güvensiz anlatılar olduğunu savundu. Bu açıklama Show Haber’e verilen röportajda yer aldı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor; ev içi kamera kayıtları ve tanık beyanları haber sayfalarında yer aldı. Ailenin ifadeleri ve soruşturma adli makamlarca yürütülüyor. Bu çerçevede soruşturmanın ayrıntıları yetkili mercilerce değerlendirilmektedir. (Kamera görüntüleri ve soruşturma haberleri için yerel basın yayınları inceleniyor).