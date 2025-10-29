Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ölümünün ardından mal varlığı da gündeme geldi. Sanatçının patronu Ferdi Aydın, Güllü’nün kariyeri boyunca elde ettiği servetin yaklaşık 200 milyon TL civarında olduğunu açıkladı.

Güllü'nün serveti ne kadar?

Arabesk müziğin unutulmaz seslerinden Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmişti.

Sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, bu kez gündeme Güllü’nün serveti geldi.

Sanatçının uzun yıllar birlikte çalıştığı menajeri ve patronu Ferdi Aydın, Güllü’nün maddi durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Serveti 200 milyon TL civarında olabilir”

Ferdi Aydın, yaptığı açıklamada Güllü’nün 30 yıla yakın süredir müzik sektöründe aktif olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Güllü, sahnelerin en çok aranan isimlerinden biriydi.

Son yıllarda aylık gelirinin 1 milyon TL’ye kadar çıktığını biliyorum.

Toplam servetinin 200 milyon TL civarında olduğunu tahmin ediyorum.”

Aydın, sanatçının kazancının önemli bir kısmını birikime ve yatırımlara yönlendirdiğini, bu nedenle ciddi bir servet oluşturduğunu ifade etti.

Güllü'nün serveti kimlere kalacak?

Güllü’nün vefatının ardından mal varlığının kimlere kalacağı henüz netlik kazanmadı.

Sanatçının yakın çevresi, miras sürecinin soruşturmanın tamamlanmasının ardından şekilleneceğini belirtti.

Ferdi Aydın, “Bu kadar büyük bir servetin nasıl değerlendirileceği ve kimlere kalacağı ilerleyen süreçte belli olacak,” dedi.

Güllü neden öldü?

Ölüm nedeniyle ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu savcılığa sunuldu.

Rapora göre, Güllü’nün kanında 3,53 promil alkol bulundu.

Ayrıca düşük dozda reçeteli anksiyete ilacı ve mide koruyucu tespit edildi.

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, raporun sanatçının yüksek alkol etkisi altında denge kaybı yaşadığı ve kazara düşme ihtimalinin güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Soruşturmanın tüm olasılıklar değerlendirilerek sürdüğü belirtildi.