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Demokrat Parti İzmir 16. İl Kongresi Genel Başkan Gültekin Uysal'ın katılımıyla Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş'ın yaptığı tek adaylı kongrede İl Başkanı Ozan Demirbaş güven tazeledi.



"BU ÜLKEYİ BU GİRDABIN İÇİNDEN ÇIKARACAĞIZ”



Kongrede partilere seslenen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde bulunarak "Türkiye’yi 3 Kasım 2002’den öncesini yok sananlara sesleniyorum Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Kendilerinden önceki Türkiye’yi yok saymak için çabalasalar da gözlerini kapatsalar da cumhuriyetin 100. Yılında cumhuriyeti görmezden gelseler de biz buradayız. Demokratlar burada. Milletimiz görüyor ve idrak ediyor. Milletten başak rıza ve güç arayacağımız başka bir yer yok. Devletlerin ve milletlerin hayatında zaman zaman buhran dönemleri olur bugün içinde bulunduğumuz dönem de milletimizin ve devletimiz böyle bir zihin karışıklığını yaşadığı, bilerek ve istenerek insanımızın zihninin bulandırıldığı bir zaman dilimidir. Yeni bir dünya kuruluyor Yeni yeni siyasi ve iktisadi olarak güç merkezleri yükseliyor. Bizim iddiamız da Türkiye’yi ve Türk milletini bu tarihi rekabette hak ettiği yeri almasıdır. Türk demokrasisinin açığının milletimize maliyetini ödüyoruz bugün. Bugün istikametini kaybetmiş bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız. İnsanımızın bunu hak etmediğini biliyoruz. Ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Bir yol açmak mecburiyetindeyiz. Siyasetin, milletin taleplerine çözüm üretemediği ortada. Bugün iktidar sahipleri, ‘Size hukuku ve demokrasiyi sunmayı öteleyebiliriz. Çünkü devlet birtakım tehlikelerle karşı karşıya’ diyebilir. İşte marifet de oradadır. Demokrasiyi de devletin ikamesini de aynı anda sunmaktır. Maalesef bugün sağlıklı işleyen bir demokrasimiz olmadığı için kaynaklarımız heba oluyor. Bu ülkenin yetişmiş insan gücü tarihinde olmadığı kadar bu ülkeye küsmüş durumda. Amaçları belli. Ama onlara inat bu vatana hep beraber sahip çıkacağız Onlar istiyor diye bu ülkeyi terk edecek falan değiliz. Bu ülke hepimizin. Onun için bu ülkede nimetleri de külfetleri de ortak paydada eşit paylaşalım. Devletin her türlü imtiyazından yararlananlar bugün bir hikaye anlatıyorlar. Bu ülkeye sanki Müslümanlık da elektrik de onlarla birlikte geldi. Sanki onlardan öncesi yok. Ama öyle değil! Bütün zorlamalara rağmen adeta senin önünden kütük kaparcasına bu ülkenin kurucu altyapısını kurmak için Menderes'i de Özal’ı da bu ülkeyi kurmak için çalışmıştır. Şimdikiler bu isimleri ihtiyaç duydukları kadar bahsetsinler. Sorun yok. Milletimizin hafızasındadır zaten bu büyük devlet adamları. Bu büyük ülkeyi bu girdabın içinden elbette çıkaracağız” dedi.

"BİZİM DE ELİMİZ ARMUT TOPLAMIYOR"

Konuşmasında isim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in genel seçimler sonrasında söylemlerine de tepki gösteren Uysal, “Her bir vatandaşın sorumluluğu var. Bir yandan kendi hakkını gasp edenlere oy verirsek söylenecek söz kalmaz. Belki sosyal yardımlara muhtaç hale getirilmeleri birtakım zorunluluklar oluşturuyor olabilir ama Allah hepimize akıl vermiş. Her şey ortadayken milletimizin gözlerini kapamasına müsaade edemeyiz. Milletimize anlatacağız, ihbar edeceğiz. Vicdanı kararlaştırılmış insanları uyandırmaktır bizim vazifemiz. Bu kör koridora tek günde girmedik tek günde çıkamayacağız. Biz Mayıs ayında belli bir noktaya getirdik. Evet birtakım eksiklerimiz vardı. Ama şimdi bazıların yaptığı gibi ‘Biz söylemiştik’ demiyoruz. Biz de çok şey söylemiştik.Bizim amacımız mağlubiyetlerden birtakım başarılar çıkarmak değil. Konuşmaya gelinirse bizim de elimiz armut toplamıyor” diye konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sözlerinin sonunda ise yerel seçimlere değinerek “Güneş belki doğudan doğup batıdan batabilir. Ama Demokrat Parti’nin güneşi hep İzmir’den doğmuştur hep de İzmir’den doğacak” dedi.



"İZMİR, MAKUL SİYASETİN NEŞET ETTİĞİ YERDİR"

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun da kongrede yaptığı konuşmada “İzmir’deki milletvekili adaylığı sürecimden bu yana ne zaman konuşma imkanım olsa üstünde durduğum iki husus var. İzmir’deki CHP’li dostlarımız. CHP’li dostlarımız cumhuriyetin kurucu iradesini temsil eden partinin kurucularıyız diye övünüyorlar. Övünmekte haklılar da. Sıkıntı yok. Ama eksik. Demokrat Parti de aynı CHP gibi cumhuriyeti kuranlar tarafından kurulmuştur. Celal Bayar. Kurtuluş mücadelesinin Galip Hoca’sı. Atatürk’ün son başbakanı. Kurucu Genel Başkanımız Celal Bayar. Refik Koraltan, bir diğer kurucumuz. Trabzon’da görev yaptığı dönemde milli mücadeleye destek verdiği için Damat Ferit Hükümeti tarafından görevden alınıyor. Dolayısıyla bir kez daha söylüyorum. Cumhuriyete bağlılık tarafından hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek kadar DP cumhuriyetçidir. Cumhuriyet değerlerini gözetme ve koruma bakımından DP’nin cumhuriyetçiliğini hiçbir partiyle mukayese etmeyi kabul bile etmem. Demokrat Parti de aynı CHP gibi cumhuriyeti kuranlar tarafından kurulmuş partidir. Altını çizmek istediğim ikinci husus… Demokrat Parti ile İzmir siyasetinin uyumu. Demokrat Parti, Türkiye’de makul siyasetin zemin bulduğu partidir. Aynı İzmir gibi. İzmir, makul siyasetin neşet ettiği yerdir. Makul siyaset, çağdaşlığı hedefleyen siyasettir. Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet hedefini ilk hedef olarak koyan siyasettir makul siyaset. Makul siyaset ayrıştırmaz, kucaklar. Aynı İzmir ve İzmir’in sosyal havası, siyasal iklimi gibi. O yüzden DP İzmir’de çok önemli. DP’nin İzmir’de performansının yükselmesi, Türk siyasetinde DP’nin yükselmesini sağlar. Demokrat Parti İzmir’de güçlüyse makul siyasete Türkiye’de alan sağlar” dedi.

"BU KEYFİ REJİMİN KARŞISINDAYIZ"

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Demirbaş ise kongrede yaptığı konuşmada, yerel seçimleri işaret ederken “dikenli yol” benzetmesi yaparak “Bugün burada geçmişle geleceği, tecrübeyle dinamizmi bir araya getiriyoruz. Bugün umudumuzu diri ve taze tutmak için buradayız. Türk siyasi tarihinin ve Türk demokrasisinin en zor sınavını Mayıs ayında geride bıraktık adım adım yerel seçimlere yaklaşıyoruz. Yerel seçimler iktidar olma yolunda önemli bir aşamadır. Bu aşamayı başarıyla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu dikenli yolda gövdesini ve kalbini ortaya koyan belediye başkan adaylarımız var. Bizim buradaki vazifemiz sokaklarda ve meydanlarda olmaktır. İddialıyız. Çünkü biz DP olarak milletin derdini de çözümlerini de en iyi bilenlerdeniz. 20 yılı aşkın süredir AKP iktidarının yarattığı yoksulluğun ve fukaralığı bilip bunun derdiyle gezenleriz. Biz bu keyfi rejimin karşısındayız biz, can derdindeyiz onlar ise ifade derdinde” diye konuştu.