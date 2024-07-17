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İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabasıyla yangın söndürülürken çiftlikte ve depoda maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yayılan alevler, çiftliğin yanında bulunan zincir marketin deposuna ve araziye sıçradı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan ve yakınındaki zincir marketin deposuna sıçrayan yangın , söndürüldü.

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