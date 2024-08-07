Aydın'ın Germencik ilçesi ile Söke Argavlı Mahallesi sınırında, zirai alanda başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bazı yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgede yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele veriliyor.

7 helikopter 8 uçak ile müdahale

Ortaklar Mahallesi Gümüşköy mevkii ile Söke Argavlı Mahallesi sınırında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kontrol edilemez hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, karadan ve havadan müdahalelere başladı. Arazözler ve itfaiye ekipleri karadan yangına müdahale ederken, 7 helikopter ve 8 uçak havadan alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yerleşim yerlerinde büyük tehlike

Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi’ne kadar ulaştığı ve bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi.