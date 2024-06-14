DENİZLİ (AA) - Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 5'i daha kontrol altına alındı, Babadağ ve Kale ilçelerindeki yangınlara müdahale sürüyor.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınların ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktığına işaret edildi.

Pamukkale'deki yangınların Cankurtaran ve Kınıklı mahalleleri olmak üzere 2 noktada olduğu aktarılan açıklamada, Cankurtaran Mahallesi'ndeki orman yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için tüm birimlerimizle havadan ve karadan mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- 5 ilçedeki yangınlar kontrol altına alındı

Ekiplerin müdahalesiyle Tavas, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki yangınlar da kontrol altına alındı.

Babadağ ve Kale'deki yangınlara müdahale devam ediyor.

Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı.