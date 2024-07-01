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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe iki ayrı " gasp " suçlamasıyla tutuklandı.

Şüpheli Kaan Ali E'nin emniyetteki ifadesinde düzenli kullandığı psikiyatri ilaçlarının dozunu fazla kaçırdığı için kendisini kaybettiğini ve eylemi bilinçsizce gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Hastanedeki sağlık kontrolünde uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen Kaan Ali E, ifadesi alınmak üzere Odunpazarı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan Kaan Ali E, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Ekipler, bölgedeki incelemede şüpheli Kaan Ali E'nin aynı sokaktaki 26 SA 626 plakalı otomobili yine sürücüsünü bıçakla tehdit edip gasbederek kaçtığını belirledi.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatıyla kent genelinde görevli tüm personel, zanlının geçebileceği muhtemel güzergahlarda tedbir aldı.

Taksi şoförünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de önce bindiği taksiyi, daha sonra başka bir otomobili bıçak tehdidiyle gasbederek kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.

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