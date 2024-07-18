ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelinin silahla yaraladığı polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi. Bu sırada ekiplere mukavemet gösteren zanlı M.H. (36), operasyonda görevli polis H.K'yi (45) kasık bölgesinden silahla yaraladı.

Polisler şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis memuru H.K, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da olay yerindeki çalışmaları takip etti.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

- "Şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır"

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünün "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.H'yi yakalamak için ikametinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışma başlatıldığı, firari hükümlünün muhafaza altına alınarak doktor raporu için ekip aracına bindirilip, hastaneye götürüldüğü sırada kaçmaya çalıştığı bildirildi.



M.H'nin görevli memurlara mukavemet ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şüpheli şahıs ve polis memurlarımız arasında çıkan arbede sonucunda polis memuru H.K. kendi silahıyla sol diz üstünden yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavisi hastanede devam etmektedir. Şüpheli hakkında kesinleşmiş cezası ve 'görevini yaptırmamak için direnme (mukavemet)' ve 'taksirle yaralama' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Şehrimizin huzuru için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

