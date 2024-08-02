Milas’ın Ören Mahallesi’nde, Kemerköy Termik Santrali karşısında bulunan açık arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının başlamasının ardından bölgeye hızla müdahale etmek üzere Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerden yangına hızlı müdahale

Ekipler, yangına karadan ve havadan etkili bir şekilde müdahalede bulundu. Olay yerine intikal eden arazözler, su tankerleri ve yangın söndürme helikopterleri, alevlerin hızla yayılmasını önleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.