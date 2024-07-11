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Sevi'nin ailesi ve yakınları hastane önüne geldi.

Ağır yaralanan Sevi, yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece uğradığı silahlı saldırı da yaralanan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, yaşamını yitirdi.

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