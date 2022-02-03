Atatürk'e büyük saygısızlık!

Samsun'da ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e büyük bir saygısızlık yapıldı. Alınan bilgiye göre Atatürk'ın anıtını halatla ip bağlayıp çekerek düşürmeye çalıştılar. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Olay, saat 08.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, araçla geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler, ipi olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit edip, çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı şehrimizin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz" denildi.