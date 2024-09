Ege TV ekranlarında Kemal Karataş moderatörlüğün’de yayınlanan ‘Gündoğdu Meydanı’ isimli programda Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu ve Ege TV Genel Yayın Yönetmeni Oya Pardak ile gündemi değerlendirdi.

Ege TV'nin "Gündoğdu Meydanı" programı, medya dünyasının dikkat çeken isimlerini bir araya getirdi. Kemal Karataş'ın moderatörlüğünde yayınlanan bu özel programda, Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu ve Ege TV Genel Yayın Yönetmeni Oya Pardak, kanalın yayın hedeflerini, İzmir’deki 9 Eylül coşkusunu ve CHP'nin son tüzük kurultayını değerlendirdi. Yayın hayatına yeni başlayan Ege TV’nin bölgedeki medya eksikliğini nasıl gidereceği ve İzmir’in kurtuluş günündeki coşkunun neden azaldığı gibi konular, programa damgasını vurdu.

66 kişiyle savaş veriyoruz

Eyüphan Gündoğdu, 30 Ağustos’ta yayın hayatına başlayan Ege TV hakkında bilgi vererek, “İZSU patlamasından dolayı şuan görüntüyü tam veremiyoruz ancak 2 gün içinde HD yayınlarımız yeniden verilecektir. Ege’nin ulusal formatta yayın yapan tek kanalı olarak Ege’yi ve Türkiye’yi anlatmak için varız. Ulusal bir yayın formatımız var. Şu an 66 kişiyle bir savaş içindeyiz. Tek beklentimiz de bizi izlemeleri” dedi.

Pardak: Temiz ve kaliteli yayıncılık hedefliyoruz

Oya Pardak, “İzmir uzun yıllardır medyada bir eksiklik yaşıyor. Bu İzmir’in beklediği ve hak ettiği bir yayın kuruluşu. İyi bir teknik ekibimiz var. 4 canlı yayın aracıyla bölgenin tamamına hakim olacak güçlü bir ekip oluşturduk. Aydın ve Manisa’da her yerde muhabirlerimiz olacak. İddiamız haber. Hayatın tüm renkleri diğer programlarla da Ege TV’de yer alacak. Etkili bir yayıncılık yapacağız. İzmir Türkiye’nin en modern kenti daha da güçlenerek büyüyeceğimize inanıyorum. İçeride genç ve tecrübeli bir ekibimiz var. Z kuşağının enerjisinden de yararlanıyoruz. Biz temiz bir yayıncılığı hedefliyoruz. Anında sıcak haberleri vatandaşlarla buluşturacağız. Ege TV’yi herkes her yerde görecek” diye konuştu.

9 Eylül coşkusu yok

İzmir’in kurtuluşu hakkında da konuşan Oya Pardak, “Geçtiğimiz yıllara göre coşku göremedim. Tasarruf tedbirleri sebebiyle Türk Yıldızları’nın gösteri yapmamasının da etkisi olabilir. Başka sebepleri de olabilir. Törenler var ama halkın katılımı çok az” dedi.

Eyüphan Gündoğdu ise çok sönük bir dönem olduğunu ifade ederek, “Yalı caddesinde bile iki tane Türk bayrağı görmedim. Bunun 9 Eylül algısının iyi yapılmadığından kaynaklandığını düşünüyorum. Dün akşam bir resepsiyon yapıldı ama yine de çok sönüktü. İzmir’de yürüyüşlerde milletvekillerini göremedik. İzmir’de konserler Gündoğdu Meydan’ında yapılırdı bunu fuar içine almanın ne anlamı vardı. Mitingler orada yapılırdı. İzmir coşkuyu kalabalıktan alır. Bugün İzmirli Türk bayraklarını asmayı unuttu. Eskiden dev Türk bayrakları yapılır asılırdı. İzmircilik algısını yaratmak önemli ancak İzmir basını da bunu yapamadı. Bugün 9 Eylül ile ilgili sadece AK Parti internet sitelerine reklam verdi. Türkiye – İzlanda maçı sebebiyle 9 Eylül gününde meydanlar boş kaldı. Gelen bilgilere fuar son gününde bomboş” ifadelerine yer verdi.

CHP tüzük kurultayı eleştirisi

CHP’nin 4 gün boyunca süren tüzük kurultayı hakkında da konuşan Gündoğdu, “Körler sağırlar birbirini ağırladı. En önemli şey ise İmamoğlu’nun parti liderliğine oynaması. Kurultaydaki amaç Özgür Özel’in genel başkanlığının zayıf yürümesi. Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı Kemal Kılıçdaroğlu mu sorunu vardı. Delegelerin yapısı eksen kaymaya yakın kişiler. Tüzüğün maddelerinin değişmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Diyecekler ki belli illerde ön seçim yapıyoruz. CHP’de demokratiklik yok. Tüzük kurultayında da tek adamlık var. AK Parti’nin kopyası olmuş durumda. Bu tüzük bir sonraki genel başkan İmamoğlu için hazırlandı. Anketlere göre şu an yüzde 30 Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 30 ise Recep Tayyip Erdoğan’ın oyu gözüküyor. Yüzde 40 ise kararsız” sözlerine yer verdi.