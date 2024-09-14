UV koruması önemli

Güneş gözlüğü seçerken ilk dikkat edilmesi gereken özellik, UV ışınlarına karşı tam koruma sağlamasıdır. UV 400 etiketine sahip gözlükler, zararlı ışınların gözlere ulaşmasını engeller. Bu, göz sağlığını korumada en önemli faktördür.

Gözlük camının rengi sadece estetik değildir

Gözlük camlarının rengi, sadece görünüş değil, ışık geçirgenliği açısından da önemli bir faktördür. Koyu camlar daha fazla ışık bloklarken, farklı renk tonları ise kontrastı artırabilir. Cam rengini kullanım amacınıza göre seçmelisiniz.

Polarize camlar tercih edin

Polarize camlar, ışığın yansımasını azaltarak özellikle deniz kenarında veya araba kullanırken daha rahat bir görüş sağlar. Göz yorgunluğunu azaltan bu gözlükler, uzun süreli kullanımda daha konforludur.

Yüz şekline uygun çerçeve seçimi

Gözlüğün yüz şekline uygun olması hem rahatlık hem de estetik açısından önemlidir. Yuvarlak yüzler için köşeli çerçeveler, köşeli yüzler için ise yuvarlak çerçeveler tercih edilebilir.

Gözlüğün rahatlığına dikkat edin

Gözlük, uzun süreli kullanıma uygun olmalı ve burnu sıkmamalıdır. Ağırlığı fazla olan gözlükler, baş ağrısına ve burun üstünde izlere neden olabilir. Hafif ve ergonomik modeller tercih edilmelidir.