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Zeynep'i öldüren annesine 'iyi hal ve tahrik' indirimli cezaya istinaf onayı

İzmir'de kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürdüğü suçlaması ile 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapse çarptırılan Ayşe Vural'ın (59) cezası, istinaf mahkemesinde onandı

Zeynep'i öldüren annesine 'iyi hal ve tahrik' indirimli cezaya istinaf onayı
06 Haziran 2023 Salı 11:24

Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Laleli Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Zeynep Vural'ın cesedi ile karşılaştı. Zeynep'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Ayşe Vural tutuklandı, eşi Saffet (70) ile oğlu Ömer Vural (25) adli kontrol ile serbest bırakıldı. İddianamede savcı, Ayşe Vural'ın eylemi tek başına yapmasının mümkün olmadığını belirtti. Savcı ayrıca sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu vurguladı. 3 sanık hakkında 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

BİR HAPİS İKİ BERAAT KARARI

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl görülen davanın karar duruşmasında; Ayşe Vural, "Kızımı öldürmek istememiştim" diyerek beraatini istedi. Eşi ile oğlu da aynı talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Ayşe Vural'ı 'alt soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zeynep'in psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip, darbettiğini belirten heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uyguladı. Böylece Ayşe Vural'ın cezası, 18 yıl 4 ay hapse çevrildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar da beraat etti. Karar, taraf avukatlarının itirazı ile istinaf mahkemesine taşıdı.

YARGITAY'A TAŞINACAK

Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, duruşma görülmeksizin inceleme yapılmasına karar verdi. Daire, deliller, mahkemenin inanç ve takdiri, oluş, buna göre niteleme ve buna bağlı uygulama doğrultusunda Ayşe Vural için verilen cezanın doğruluğuna kanaat getirdi. Diğer sanıklar için gösterilen delillerin mahkumiyete yeter derece ve nitelikte bulunmadığını vurgulayan Daire, istinaf talebinin yerinde görülmediğine hükmetti. Daire ayrıca Ayşe Vural'ın tahliye talebini reddetti. Ayşe Vural'ın avukatı Mehmet Ali Orman ise kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca
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