Güzelbahçe Belediyesi'nden 1500 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı

Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 1500 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın bizzat katıldığı etkinlikte, öğrenciler eğitim hayatlarına moralli bir başlangıç yaptı.

Eğitime tam destek

Sosyal belediyecilik kapsamında sunduğu projelerle dikkat çeken Güzelbahçe Belediyesi, eğitime verdiği destekleri artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 1500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Çanta setlerinde kalem, defter, kuru boya, sulu boya ve pastel boya gibi birçok okul malzemesi yer aldı.

Başkan Günay öğrencilerle bir arada

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, dağıtım etkinliklerinde öğrencilerle bir araya geldi. İlçedeki tüm devlet okullarını ziyaret eden Günay, öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu. Her bir öğrenciye tek tek çantalarını teslim eden Başkan Günay, "Çocuklarımızın eğitim hayatında yanlarında olmak, geleceğe yatırım yapmak demektir" dedi.

"Onlar bizim geleceğimizin teminatı"

Başkan Günay, yaptığı açıklamada eğitime destek vermenin hem öğrencilere hem de ailelere büyük bir katkı sağladığını belirtti. "Güzelbahçe Belediyesi olarak, devlet okulunda okuyan tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteğinde bulunduk. Bu yıl toplamda 2 bin öğrencimize ulaştık. Eğitim masraflarının arttığı bu dönemde ailelerimize bir nebze olsun destek olmak bizim için çok önemli" diye konuştu.

Eğitimde sosyal destek ve dayanışma

Günay, ekonomik zorlukların aileler üzerindeki yükünü hafifletmek adına bu tür yardımların önemine değindi: "Bir çanta almak bile artık 500 TL’ye mal oluyor. Bir evde birden fazla öğrenci olduğunu düşünürsek, kırtasiye masrafları aileler için büyük bir külfet. Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızı kırtasiye çanta desteğiyle sevindiriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti onların düşünceleriyle yükselecek" ifadelerini kullandı.