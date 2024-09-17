Güzelbahçe Belediyesi, ilçedeki vatandaşların mahallelerindeki sorunları dile getirmesi ve taleplerini iletmesi amacıyla sokak sokak ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın liderliğindeki 20 kişilik ekip, vatandaşlarla birebir görüşerek sorunları yerinde tespit ediyor. Başkan Günay, "6 aylık süreçte yapılan hizmetlerin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini ölçmeyi ve talepleri belirlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

'Halkın memnuniyeti önceliğimiz'

31 Mart yerel seçimlerinden sonra geçen sürede vatandaşların taleplerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Günay, "Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın memnuniyetini ölçerek belediyemizin performansını değerlendirmek. Bu süreçte, hizmetlerimizin nasıl karşılandığını ve vatandaşlarımızın beklentilerini belirlemeye çalışıyoruz. Ayrıca, ilçemizin önümüzdeki 5 yıllık planlarını vatandaşlarımızla birlikte şekillendirmek istiyoruz. Hemşehrilerimize daha kaliteli ve etkili hizmet sunabilmek için iletişim kanallarımızı sürekli açık tutacağız" diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi’nin odaklandığı konular arasında yol, temizlik, parklar, sokak hayvanları, eğitim desteği, şeffaflık, katılımcılık ve kültürel faaliyetler yer alıyor. Vatandaşların görüşleri, belediyenin gelecek çalışmalarına yön verecek.