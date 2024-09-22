Güzelbahçe Belediyesi, TBMM’de kabul edilen ve kamuoyunda ‘katliam yasası’ olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişikliklere karşı önemli bir adım attı. İzmir Türk Koleji ile imzalanan protokol kapsamında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ‘Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi’nin temeli atılacak.

Can dostlar için yeni yaşam alanı

Güzelbahçe Belediyesi, sokak hayvanları için alternatif bir çözüm geliştirdi. Belediye, hayvanların barınaklara kapatılmak yerine doğal bir yaşam alanında özgürce yaşamalarını sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bu proje bir barınak değil, doğal bir yaşam alanı olacak. Sokak hayvanlarımız burada araçların altında kalmadan, aç kalmadan, şiddete uğramadan özgürce yaşayacaklar” dedi. Başkan Günay ayrıca 28 dönümlük bu alanın sokak hayvanlarının rahatça dolaşabilecekleri şekilde düzenleneceğini de belirtti.

‘Biz öldürmeyi değil, yaşatmayı seçiyoruz’

Başkan Mustafa Günay, "Biz, can dostlarımıza yaşamı vermedik ki, onların canını alalım. Hayvanların yaşam hakkını savunmak hepimizin görevi. Biz bu katliam yasasına ortak olmayacağız” diye konuştu. Başkan ayrıca bu projeye İzmir Özel Türk Koleji’nin de büyük destek verdiğini ve merkezin yapım maliyetlerinin tamamının bu kurum tarafından karşılanacağını açıkladı.

"Türkiye’ye örnek olacak"

Projenin temelinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde atılacağını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, bu yeni yaşam alanının Türkiye’de bir ilk olacağını söyledi. Günay, “Candostlar Yaşam Alanı, model alınacak bir proje olacak. Tüm hayvanseverleri ve duyarlı vatandaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz” dedi.