Güzelbahçe Belediyesi, GÜZİM ile halkın sorunlarını sahada dinleyip çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Yeni sistemle yüz yüze temas dönemi başladı.

Güzelbahçe Belediyesi, vatandaşla bire bir temas kurmayı amaçlayan yeni hizmeti GÜZİM (Güzelbahçe Belediyesi İletişim Merkezi) ile yüz yüze iletişim dönemini başlattı. Belediye ekipleri, sahada vatandaşla doğrudan görüşerek ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit etmeye başladı.

Güzelbahçe Belediyesi GÜZİM ile sahada

GÜZİM birimi, belediyenin halkla ilişkilerini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak hayata geçirildi. Yeni sistemle, vatandaşın yalnızca telefon ya da sosyal medya üzerinden değil, doğrudan sahada belediye görevlileriyle iletişim kurması sağlanıyor.

Belediye personelleri, GÜZİM logolu kıyafetlerle mahalle mahalle gezerek esnaf ve vatandaşla yüz yüze görüşüyor.

Halkın talepleri yerinde toplanacak

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, projenin amacını, "Vatandaşa dokunan bir belediye olmak" şeklinde özetledi. Başkan Günay, "Yazının duygusu yok. Vatandaşın göz teması kurabileceği, el sıkabileceği bir sistem geliştiriyoruz" dedi. Başkanın açıklamasına göre, GÜZİM aracılığıyla alınan geri bildirimler, analiz edilerek belediye hizmetlerini yönlendirmede kullanılacak.

Hedef katılım ve çözüm odaklı belediyecilik

GÜZİM ile birlikte belediyenin özellikle yaşlılar, gençler, esnaf ve kadınlarla doğrudan temas kuracağı belirtildi. Hizmet talepleri, öneriler ve sorunlar doğrudan kayda alınarak çözüm süreçleri hızlandırılacak. Günay, bir yıl içinde pek çok projeye imza attıklarını belirterek, bu sistemin halkın geri bildirimleri doğrultusunda geliştirileceğini söyledi.

GÜZİM neden önemli?

Vatandaşla bire bir temas,

Sorunların yerinde tespiti,

Anlık geri bildirim ve çözüm,

Sosyal katılımın artırılması,

Veri analizine dayalı hizmet geliştirme.