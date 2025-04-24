23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılı kutlamaları Güzelbahçe’de büyük bir coşkuyla başladı. İlk tören Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Ardından resmi tören Güzelbahçe Stadyumu’nda yapıldı. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar çeşitli gösteriler ve atölye çalışmalarıyla eğlendi.

Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile kutlamalar başladı. Daha sonra Güzelbahçe Kaymakamlığı tarafından organize edilen resmi tören Güzelbahçe Stadyumu’nda gerçekleşti. Törende, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Güzelbahçe Belediyesi tarafından Güzelbahçe Toplanma Etkinlik Merkezi’nde organize edilen çocuk şenliği büyük ilgi gördü. Etkinlikte;

ile çocuklar gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik alanını ziyaret eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, çocuklarla yakından ilgilendi. Günay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini temsil eden en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızın bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm yurttaşlarımızla birlikte coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü, çocuklarımızın gülüşleri ve umut dolu bakışlarıyla kutluyoruz. Bugün aynı zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, milletimizin egemenliğini ilan ettiği ve geleceğe dair umutlarını tazelediği bir gündür. Belediye olarak, çocuklarımızın mutluluğunu ve sağlıklı gelecekleri için çalışmaya devam edeceğiz. Onların eğitim, sağlık ve sosyal gelişimlerini desteklemek, en büyük önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Bugün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe daha güvenle taşımak için üzerimize düşen sorumluluğu her zaman yerine getireceğimizi bir kez daha taahhüt ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.”