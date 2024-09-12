Güzelbahçe Belediyesi, 11 Eylül Güzelbahçe’nin Kurtuluş Günü’nü büyük bir coşkuyla kutladı. Güne çelenk töreni ve kurtuluş korteji ile başlandı, akşam ise Buray’ın konseriyle taçlanan unutulmaz bir etkinlik yaşandı.

Güne çelenk töreniyle başlandı

Kurtuluş günü etkinlikleri sabah Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunumu ile başladı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve birçok vatandaşın katıldığı törenle Ata’nın huzuruna çelenk bırakıldı. Tören sonrasında düzenlenen kurtuluş kortejinde, köylüler traktörleriyle katıldı ve tüm Güzelbahçe dolaşıldı. Tabaoğlu Parkı’nda sona eren kortejin ardından, yöresel zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Fener alayı ve coşkulu yürüyüş

Akşam saatlerinde ise etkinlikler fener alayı ile devam etti. Üç Fidan Parkı’ndan başlayan yürüyüşte vatandaşlar, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” ve “İzmir laiktir, laik kalacak” sloganları eşliğinde şehir stadyumuna kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki fenerlerle kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşadı.

Buray Güzelbahçe’yi salladı

Saatler 21:00’i gösterdiğinde ise sahneye Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray çıktı. Buray, “Sen Sevda Mısın”, “Alaz Alaz” ve “Aşk mı Lazım” gibi sevilen şarkılarını seslendirerek binlerce Güzelbahçeliyi coşturdu. Stadyumu dolduran kalabalık, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek geceyi unutulmaz kıldı.

Başkan Günay’dan anlamlı mesajlar

Etkinlikte konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, kurtuluş gününün sadece bir tarih değil, aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı. Günay, “102 yıl önce büyük bir mücadele verildi. Atalarımızın fedakarlığı sayesinde bugün özgür bir Güzelbahçe’de yaşıyoruz. Bizler de bu mirası gelecek nesillere gururla taşıyacağız” dedi. Konuşmasının sonunda sanatçı Buray’a teşekkür eden Başkan Günay, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak geceyi İzmir Marşı ile sonlandırdı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Kurtuluş Günü kutlamalarına Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve binlerce vatandaş katıldı. Etkinliklerde, Güzelbahçe’nin kurtuluşu bir kez daha büyük bir gururla kutlandı. Başkan Günay, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerken, İzmir’in özgürlük mücadelesinde her zaman öncü bir rol oynadığını hatırlattı.