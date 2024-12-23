Park Grubu, medya sektöründeki yatırımlarını sonlandırarak, Ciner Yayın Holding'deki hisselerini Can Grubu'na devretme kararı aldı. Bu gelişme, medya dünyasında büyük yankı uyandırırken, yeni yönetimle birlikte Habertürk ve Show TV gibi önemli markaların geleceği de merak konusu oldu.

Park Grubu’nun yeni stratejisi ne?

Park Grubu, uzun süredir devam eden medya yatırımlarını sonlandırarak maden endüstrisine yönelme kararı aldı. Şirket, bu değişiklikle birlikte Ciner Yayın Holding'deki tüm hisselerini Can Grubu’na devredecek. Anlaşmanın Rekabet Kurulu’ndan onay almasının ardından resmi olarak tamamlanması bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte, Habertürk ve Show TV gibi büyük medya kuruluşları da yeni bir yönetim anlayışına kavuşacak.

Ciner Yayın Holding’de Mehmet Kenan Tekdağ dönemi

Can Grubu’nun, medya alanındaki yönetimini deneyimli isim Mehmet Kenan Tekdağ’a emanet edeceği açıklandı. Tekdağ, yıllarca medya sektöründe edindiği tecrübe ve hukuk bilgisiyle dikkat çekiyor. Yeni dönemde, medya yönetiminin başında yer alacak olan Tekdağ, önemli bir liderlik rolü üstlenecek.

Mehmet Kenan Tekdağ kimdir?

Mehmet Kenan Tekdağ, 1956 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1979 yılında Cumhuriyet Savcısı olarak meslek hayatına adım atmıştır. Tekdağ, hukuk kariyerini medya sektörüne taşıyarak, Ciner Yayın Holding’te Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Başmüşavirliği gibi kritik görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği'ni de başarıyla yürütmüştür. Tekdağ, evli ve üç çocuk babasıdır.

Yeni dönemde medya yönetimi, Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde şekillenecek.