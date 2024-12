Ciner Holding, medya sektöründen tamamen çekilerek, bünyesinde bulunan Habertürk ve Show TV gibi önemli medya kuruluşlarının tüm hisselerini Can Grubu’na devretti. Peki, Habertürk ve Show TV satıldı mı? Can Grubu kimdir ve sahipliği altında neler bulunuyor? Bu gelişmeler, Türk basınında büyük yankı uyandırdı.

Ciner Holding’den büyük devir

Ciner Holding, medya sektöründen çıkma kararı alarak, Habertürk ve Show TV’yi de içinde barındıran Ciner Yayın Holding'in tüm hisselerini Can Grubu’na devretti. Devirle birlikte, Turgay Ciner’in yönettiği medya şirketlerinin sahibi de değişmiş oldu. Can Grubu, sadece medya değil, eğitim alanındaki önemli yatırımlarını da bünyesinde barındırıyor. Can Grubu tarafından yapılan açıklamada, medya sektöründeki yatırımların, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ tarafından yönetileceği belirtildi.

Kemal Can kimdir?

Can Grubu’nun sahibi Kemal Can, iş dünyasında önemli bir ismin sahibi olarak tanınmaktadır. Ağrılı olan Kemal Can, oteller, benzin istasyonları ve hastaneler gibi geniş bir iş portföyüne sahip. 2019 yerel seçimlerinde, Cumhur İttifakı'nın Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve seçimlerde başarılı olarak başkanlık görevine gelen Savcı Sayan’ı ziyaret eden Can, yerel siyasette de etkin bir figürdür.

Habertürk ve Show TV’nin geleceği ne olacak?

Medya sektöründeki bu önemli değişiklikle birlikte, Habertürk ve Show TV’nin yönetimi de Can Grubu’na geçiş yaptı. Ciner Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, devir işlemlerinin ardından medya yatırımlarının başında, tecrübeli isim Mehmet Kenan Tekdağ bulunacak.