Ünlü işadamı Hacı Sabancı hakkında, 4 yaşındaki Uzay Sabancı'nın babalığına dair açılan davada şoke eden bir rapor çıktı. Fatma D. adlı kadın, oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek dava açmış, mahkeme süreci sonrasında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi, çocuğun biyolojik babasının yüzde 99.99 Hacı Sabancı olduğunu ortaya koydu.

Babalık davası açıldı

Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile evlenmiş ve mutlu bir evlilik sürdüğü sırada, geçmişteki ilişkilerinden biriyle ilgili olarak babalık davası ile karşı karşıya kalmıştı. Fatma D. ve Sabancı, 2007 yılında sosyal medya aracılığıyla tanıştıktan sonra sık sık bir araya gelerek Los Angeles’ta bir tatil yapmıştı. Ancak, yıllar süren ilişkilerinin ardından çift, 2015’te yollarını ayırdı ve 2019’da aralarındaki ilişki tamamen sona erdi.

Hacı Sabancı para yardımında bulundu

İddiaya göre, Fatma D. 2019 yılında Hacı Sabancı’dan boşanabilmesi için yardımcı olmasını istedi ve Sabancı, avukat masraflarını karşılayacağını taahhüt ederek ona para gönderdi. Ancak, yıllar sonra Fatma D., oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi, babalık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na DNA testi yapılması yönünde karar verdi.

DNA testi sonucu: Hacı Sabancı yüzde 99.99 babadır

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor, küçük Uzay'ın babasının yüzde 99.99 Hacı Sabancı olduğunu doğruladı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne ulaşan bu sonuç, davanın seyrini değiştirdi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

Uzay D.’ye ait DNA profili ile anne Fatma D.’ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı’nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.’nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi.