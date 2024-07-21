Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte, eski yönetim tarafından atanmış olan yetkililerin istifalarını vermesi bekleniyordu. Bu çağrıya kulak veren ilk isimler görevlerinden ayrılmaya başladı.

Hacıosmanoğlu'nun çağrısı ve ilk istifalar

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan genel kurulda TFF'nin yeni başkanı olarak seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyon kurullarında görev yapan yöneticilerin istifalarını istemişti. Hacıosmanoğlu, "Seçilen başkan ve yönetimin önünü açmak için etik olan, istifalarını sunmalarıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrıya ilk karşılık Merkez Hakem Kurulu’ndan geldi. Milliyet'in haberine göre; MHK BaşkanI Ahmet İbanoğlu ile sekiz üye istifalarını federasyona iletti.

MHK Başkanlığı için, Barış Şimşek, Metin Tokat, Mustafa Çulcu Cüneyt Çakır ve Ferhat Gündoğdu’nun isimleri gündemde.

Oda TV'nin haberine göre de Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Av. Dr. O. Hakan Öncel, Hacıosmanoğlu'nun çağrısına ilk cevap veren isimlerden biri olarak istifa etti.

Federasyonda yeni dönem

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte TFF'de yeni bir dönem başlamış oldu. Hacıosmanoğlu, "At sahibine göre kişner" diyerek, yönetim anlayışında köklü değişikliklerin sinyallerini verdi. Eski yönetimin göreve getirdiği isimlerin istifalarıyla federasyonda yeni bir yapılanma süreci başladı.