Ünlü şarkıcı Hadise, 27 Eylül 2024 Cuma akşamı Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Konser, saat 21:00’de başlayacak ve müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak.

Bornova'nın İkonik Mekanında Müzik Şöleni

Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu, Hadise’nin enerjik performansı için hazır. Yılın en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak öne çıkan konser, şehrin en popüler açık hava mekanlarından birinde gerçekleşecek. Hadise, sevilen şarkılarını ve yeni hitlerini dinleyicileriyle buluşturacak.