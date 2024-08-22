Türk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun, Bodrum’da verdiği konserde aşk dolu itirafıyla hayranlarını hem güldürdü hem de duygulandırdı. Bodrum’un popüler mekanlarından 888 Private’da sahne alan Altun, gece boyunca en sevilen aşk şarkılarını seslendirdi.

Altun, sahnedeki performansı sırasında duygusal bir an yaşayarak, "Cumhuriyet’in 100’üncü yılında aşkı bekledim ama gelmedi. Ey aşk, neredesin? Gel kapımı çal," diyerek izleyicileri hem şaşırttı hem de düşündürdü. Ünlü şarkıcı, yaklaşık üç saat boyunca sahnede kaldı ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.