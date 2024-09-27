Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Kanunu’nun 16. Maddesi'nde yapılan yönetmelik değişikliği ile madencilik sektöründe büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını vurguladı. Ürün, yeni yönetmelik ile madencilik sektörünün mevcut sorunlarına çözüm bulunmadan daha da zor bir duruma sürüklendiğini dile getirdi.

"Madencilik sektörünün önü kapatılıyor"

Hakan Ürün, yapılan düzenleme ile madencilik sektörünün önünün kapatıldığını ve yeni yatırımların engellendiğini belirtti. Ormanlık alanların korunması gerekliliğine dikkat çeken Ürün, "Madencilik faaliyetleri ülkemizin binde 3’lük bir alanında yapılırken, bu alandaki üretimi engellemek, sanayiye ve ekonomiye büyük bir zarar verecektir" dedi. Ürün ayrıca, ormanlık alanların büyük kısmının makilik alanlardan oluştuğunu hatırlatarak, madencilik faaliyetlerinin geçici olduğunu ve faaliyetin ardından doğaya geri kazandırıldığını ifade etti.

Rezerv alanlarına 150 hektar sınırı tepki çekiyor

Yönetmelik değişikliğiyle rezerv alanlarına getirilen 150 hektarlık sınırın, madencilik sektöründe üretimi ve yeni yatırımları ciddi şekilde kısıtladığını vurgulayan Ürün, bu durumun sektördeki motivasyonu bozduğunu söyledi. Ürün, "Madenler, yalnızca bulundukları yerden çıkarılabiliyor ve bu faaliyetler geçici. Ancak, yönetmelikteki bu yeni düzenlemelerle maden çıkarma faaliyetleri imkansız hale geliyor" diye konuştu.

"Üreten Türkiye hedefine ulaşamaz"

Türkiye’nin madenlere olan bağımlılığının altını çizen Hakan Ürün, madenlerin günlük yaşamın her alanında kullanıldığını ve madencilik faaliyetlerinin ülke ekonomisine yaklaşık 40 milyar dolar katkı sağladığını hatırlattı. Sektörün 150 bini aşkın kişiye istihdam sağladığını belirten Ürün, yerli madenler olmadan "Üreten Türkiye" hedefinin gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

"Madencilikten vaz mı geçiliyor?"

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, yönetmelik değişikliğiyle sektörde belirsizliklerin arttığını belirterek, “Her yeni düzenleme ile sektörde iş yapma koşulları daha da zorlaşıyor. Bu durumda madencilik yapılmaya devam edilecek mi? Yoksa tamamen vaz mı geçilecek? Artık emin değiliz" ifadelerini kullandı. Ürün, sektördeki belirsizliğin bir an önce giderilmesi ve yönetmelik değişikliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.