Hakkari'de, Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 57 öğrenci, öğle yemeğinden sonra bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sağlık ekiplerinin gerekli numuneleri alarak olayın nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İlk belirtiler bulantı ve kusma şikayetiyle başladı

Olay, Akçalı İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden üçünde bulantı ve kusma şikayeti görülmesiyle başladı. Okul yönetimi, durumu fark eder etmez, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, öğrencilerin sağlık durumunu inceleyerek, 54 öğrenciye daha tedbir amacıyla hastaneye gitmeleri gerektiğini bildirdi. Öğrenciler, Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

Vali Yardımcısı Mahmutoğlu durumu yerinde inceledi

Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde okula gelen bazı öğrencilerin bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdukları, bu belirtilerin öğle yemeği sonrası arttığı belirtildi. Okul yönetimi, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi vererek sağlık ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

Açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Öğrencilerimiz tedavi altına alınmış, gerekli tetkikler yapılmıştır. Evde yenilen bir üründen mi, yoksa okulda dağıtılan kumanyadan mı kaynaklandığı henüz netleşmemiştir. Bu konuda ekiplerimiz numune almış ve incelemelerini sürdürüyor. An itibariyle herhangi bir hayati tehlike bulunmamaktadır. 57 öğrencimiz gözlem altında tutulmuş ve çoğunluğu taburcu edilmiştir."