Türk müziğinin sevilen isimlerinden Halil Sezai, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü, saat 22:00'de Hangout PSM sahnesinde unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Duygusal şarkıları ve etkileyici yorumuyla tanınan Halil Sezai, uzun bir aradan sonra sevenleriyle bir araya gelecek.

Sevilen parçalar ve sürprizler

Halil Sezai, dillere pelesenk olan "İsyan", "Olsun" ve "Galata" gibi hit parçalarının yanı sıra, yeni şarkılarını da seslendireceği bu konserde duygusal bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Samimi sahne performansları ve güçlü vokaliyle bilinen sanatçı, hayranlarına yine unutulmaz anlar yaşatacak.