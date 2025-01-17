Halkbank, esnaf ve sanatkarlara yönelik yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunmaya başladı. Bu fırsat, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki esnaflar için geçerli olacak. Ayrıca, geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara yüzde 100 faiz indirimi sağlanacak.

El dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı gibi geleneksel mesleklerde çalışan esnaf, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında yüzde 100 faiz indiriminden faydalanabilecek. Ayrıca, mesleki eğitim belgelerine sahip olan yeni girişimci esnaflar da yüzde 100 faiz indirimi desteği alacak.

KOSGEB desteği alan gençlere yüzde 100 faiz indirimi

KOSGEB geleneksel girişimcilik programını tamamlayan ve başvuru tarihinden itibaren 35 yaşını geçmemiş olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara da yüzde 100 faiz indirimi sağlanacak. Bu destek, "İleri Girişimci Destek Programı"na katılan gençler için de geçerli olacak.

Kredi kullanımı ve başvuru koşulları

Esnaf ve sanatkarlar, bu krediyi kullandıkları süre zarfında, harcamaların hangi alanlarda kullanılacağını bildirmek zorunda olacaklar. Kredilerin döviz alımında kullanılmaması ve amacına uygun harcama yapılması gerektiğine dair taahhütname alınacak.

Başvuru tarihleri ve detaylar

Geçerli Dönem: 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2027

Faiz Oranları:

Genel Esnaf: Yüzde 50 faiz indirimi

Geleneksel Meslekler: Yüzde 100 faiz indirimi

Genç Girişimciler: Yüzde 100 faiz indirimi