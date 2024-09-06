Aydın’ın Nazilli ilçesi, 5 Eylül’de büyük bir coşku yaşadı. Ünlü sanatçı Haluk Levent, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı şerefine düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen konser, belediye meydanında yapıldı ve yaklaşık 25.000 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Konserde büyük coşku

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Haluk Levent’in performansı izleyenleri mest etti. Levent, "Düşler Sokağı", "Dağlar" ve "Kaçış" gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Şarkılarının yanı sıra, etkinlikte bir Zeybek gösterisi de yapıldı. Levent'in enerjik ve duygusal performansı, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Belediye Başkanı Tetik’ten ödüllendirme

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, konserin sonunda Haluk Levent’i tebrik etti. Tetik, Levent’e kentin yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye paketi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli’ye geldiğinde kullandığı kahve fincanının replikasını takdim etti. Bu jest, etkinliğe özel bir anlam kattı.

Etkinliğin ardından

Nazilli’nin kurtuluş yıldönümünde düzenlenen bu büyük konser, şehri ve vatandaşları büyük bir mutluluk ve gurur içinde bıraktı. Haluk Levent’in büyüleyici performansı, etkinliğin hafızalarda kalmasını sağladı.