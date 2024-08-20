Dün akşam sanatçı Suavi’nin konserine bir grubun saldırısının ardından Haluk Levent, “Suavi. Depremde gecesini gündüzüne kattı. Benden çok daha fazla Hatay’da kaldı. Halkını , milletini seven onları korumak için canını dişine takan adamdır Suavi” mesajını paylaştı.

Suavi, İstanbul’un Beykoz ilçesinde dün akşam Beykoz Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen “19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü”nde sahne aldı. Konser esnasında bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Grup konserde “Beykoz’da terörist istemiyoruz” şeklinde slogan attı.

Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, sanatçı Suavi’yi hedef alan bir açıklama yaptı. Açıklamada “Bu kişinin Beykoz’un en önemli ve onurlu gününde sahne alması, millî duyguları yok saymak anlamına gelir ve bu tutum kesinlikle hoş görülemez” gibi ifadeler kullanıldı.

Haluk Levent, saldırı girişiminin ardından bir mesajla sanatçıya desteğini açıkladı.

Birkaç hafta önce Merih Demiral’ın bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından cezalandırılmasında UEFA’ya lanet okuduğunu ve “linç yediğini” belirten Levent, “Yeni bir linç yükleniyor şimdi. Olsun. Suavi. Depremde gecesini gündüzüne kattı. Benden çok daha fazla Hatay’da kaldı. Halkını, milletini seven onları korumak için canını dişine takan adamdır Suavi. Herkesi tek bir cümleyle tek bir kelime ile vatan haini, terörist ilan etmek artık sokağın sesini yansıtmıyor. Sokakta deprem hala konuşuluyor. Her yedi kişiden birinin akrabası dolaylı dolaysız bu depremden etkilendi” dedi.

"Suavi’ye vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem"

Haluk Levent, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz herkes gibi olmak zorunda değiliz. Ortak paydalarımız var. Şimdi diyeceksiniz ki ‘yine Haluk Levent gibi değil, Ahbap başkanı gibi konuştu.’ Evet Ahbap başkanlığını bırakana kadar politik konulara girmeyeceğim. Oportünist takılacağım Suavi ile birçok konuda farklı görüşlerde olabilirsiniz. Ama ayrıştırma yapmak, bölmek bu ülkeye yakışmaz. Benim de Suavi ile görüş ayrılıklarım olabilir… Ama Suavi’ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem. İyi ki varsın Suavi. Hatay halkı yaptıklarını unutmayacak.”

Birkaç hafta önce Merih Demiral’ın bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından cezalandırılmasını yazmıştım.

UEFA ya lanet okumuştum.



Fikirler ayrı olabilir demiştim.

“Merih Demiral depremde bu halk için çok çalıştı” demiştim,

Bayağı linç yemiştim.

Yeni bir linç yükleniyor… — Haluk Levent (@haluklevent) August 20, 2024