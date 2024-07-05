Haluk Levent'in sağlık durumu hakkında bilgi veren doktoru, "Serum tedavisi uygulandı. Şu an herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor," dedi.

Konser sonrası hastaneye kaldırıldı

Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren Haluk Levent, dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin ardından gece saatlerinde şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Hızla tedavisine başlanan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Serum tedavisi uygulandı"

Sanatçının sağlık durumu hakkında konuşan Opr. Dr. Fahri İslim, Haluk Levent'in gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastanelerine başvurduğunu belirtti. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmadığını ifade eden İslim, "Gece saatlerinden itibaren istirahat etti, serum tedavisi uygulandı. Şu anda herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Sağlıkla taburcu olarak işinin başına döndü," dedi.