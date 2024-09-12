Kocaeli’de ters yöne giren otomobilin, 11 kişinin içinde bulunduğu araçla kafa kafaya çarpışması neticesinde 10 kişinin yaralandığı, hamile kadın ile 43 aylık bebeğinin ölümüne ilişkin ilk dava görüldü.

Sanık, kazanın kasıtlı olmadığını savundu

Kazaya sebep olan Salih EE (24), ilk duruşmada kaydedilenleri tamamen yanlış yaptığını ifade etti. Sanık, annesine ait aracı kullanarak keşfettiğini ve yolda kaybolduğunu belirtti. "Ters yola girdiğimi fark etmedim. Karşıdan gelen aracı göremedim" dedi. Sanık, tutukluluk halindeki kişileri talep etti.

Müştekiler sanıktan şikayetçi

Kazanın ardından ölenler ve ölenlerin yakınları sanıktan şikayetçi oldu. Hüseyin Elsaid, kazadan önce aracı devre dışı bırakmaya çalıştığını, ancak ters sistemlerde gelen aracın çarpması sonucu kazanın geldiğini belirtti. Eşi Fatma Alzibid ve 4 aylık bebeği hayatını kaybetti, diğer eşi Naval Cahvani ise kaza nedeniyle düşük yaptı. Naval Cahvani, "Kazadan sonra iki kez hamile kaldım ve onun iki doğumu da düşükle sonuçlandı" dedi.

Duruşma ertelendi

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi.