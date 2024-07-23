Ruhsar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Hande Ataizi, Türkbükü'nde popüler ve pahalı bir restorana alınmadı. Yoğunluk nedeniyle kapıdan çevrilen Ataizi, olay çıkarmadan mekandan ayrıldı.

Başarılı oyuncu Hande Ataizi, tatil için gittiği Türkbükü'nde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Yoğunluk nedeniyle popüler ve pahalı bir restorana alınmayan Ataizi, olayı olgunlukla karşıladı ve mekandan sessizce ayrıldı.

Mekanda bir tabak makarna 4 bin TL

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın yazısına göre, Hande Ataizi Türkbükü'nde popülerliği ve yüksek fiyatlarıyla bilinen bir restorana gitmek istedi. Ancak kapıdaki görevliler, mekanda yer olmadığını belirterek Ataizi'yi içeri almadı. Mekanda bir tabak makarnanın 4 bin TL olduğu belirtiliyor.

Tutumlu kişiliğiyle biliniyor

Hande Ataizi, tutumlu kişiliğiyle tanınan bir isim. Gazeteci Dağıstanlı, "Hande Ataizi, pahalılığı ve israfı hiç sevmez. Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" ifadelerini kullandı. Ataizi'nin, pahalı mekanda bulunma kararı dikkat çekti.

Henüz bir açıklama yapmadı

Hande Ataizi, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Başarılı oyuncunun bu sessiz tavrı, olayın büyümesini engelledi ve tartışmalara neden olmadı.