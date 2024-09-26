Hande Erçel son dönemde sevgilisi Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ve sosyal medyada müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın yaptığı paylaşımlar üzerine sorulan soruya, net bir yanıt verdi.

"Beni böyle muhabbetlere sokmayın"

Geçtiğimiz hafta Hakan Sabancı ile İtalya'da katıldığı bir düğünde Arzu Sabancı'nın sosyal medya paylaşımlarına kalp emojisi bırakması, magazin dünyasında "geline onay verildi" şeklinde yorumlanmıştı. Bu duruma tepki gösteren Hande Erçel, "Beni hiç böyle muhabbetlere sokmayın" diyerek dedikodulara noktayı koydu.

Kişisel bakım sırlarını da paylaşan Hande Erçel, daha çok doğal ürünleri tercih ettiğini belirterek, "Kimyasallardan kaçınıyorum. Alüminyum içermeyen ürünler kullanıyorum ama bitkisel karışımlar yapmıyorum," dedi. Erçel, güzelliğini doğal yollarla koruduğunu ve bu tercihin sağlığı için önemli olduğunu ifade etti.

Barış Arduç’a övgüler

Yeni projeleri hakkında da konuşan güzel oyuncu, son filmi Bir Başka Aşkta Barış Arduç’la başrolleri paylaştığını ve onunla iyi bir ikili olduklarını söyledi. "Barış Arduç sağ olsun güzel temennilerde bulundu, ben de onu özledim. Yakında görüşürüz zaten. Film çok güzel oldu," diyerek başarılı oyuncuya övgüler yağdırdı.

"Türkan Şoray kanunlarım yok"

Hande Erçel’e mesleki tabuları olup olmadığı sorulduğunda ise, "Mesleki tabularım yok ama olana saygı duyarım," dedi. Bu açıklamasıyla, oyunculuk kariyerinde katı kurallarının olmadığını, ancak sektördeki diğer oyuncuların tercihlerine saygı duyduğunu belirtti.