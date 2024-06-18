Kahve, sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir kültür, bir ritüeldir. Her ülkenin kendine özgü kahve çekirdekleri ve demleme yöntemleri vardır. Bu da farklı tat profilleri ve aromalar ortaya çıkarır. İşte dünyanın farklı köşelerinden gelen kahve çekirdeklerinin fiyatları ve özellikleri:

Sambacıların Brezilya kahvesi

Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya, farklı bölgelerinden gelen çeşitli kahve çekirdeklerine ev sahipliği yapar. Genellikle yumuşak içimli, düşük asiditeli ve çikolata, fındık notaları taşıyan Brezilya kahveleri, uygun fiyatlarıyla da dikkat çeker. Ortalama fiyat aralığı: 200-500 TL/kg.

Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen Kolombiya kahveleri, dengeli asiditeleri ve meyvemsi aromalarıyla bilinir. Özellikle Arabica çekirdekleri ile ünlü olan Kolombiya, kahve tutkunları için vazgeçilmez bir seçenektir. Ortalama fiyat aralığı: 300-600 TL/kg.

Etiyopya kahvesi

Kahvenin anavatanı olarak kabul edilen Etiyopya, farklı yörelerinden gelen çekirdekleriyle zengin bir çeşitlilik sunar. Yasemin, bergamot gibi çiçeksi aromaların yanı sıra narenciye ve tropikal meyve notaları da taşıyan Etiyopya kahveleri, kendine özgü karakterleriyle öne çıkar. Ortalama fiyat aralığı: 400-800 TL/kg.

Endonezya Kahvesi

Sumatra, Java, Bali gibi adalardan gelen Endonezya kahveleri, topraksı ve baharatlı aromalarıyla bilinir. Özellikle "kopi luwak" adı verilen, misk kedisi dışkısından elde edilen çekirdekler, dünyanın en pahalı kahveleri arasında yer alır. Ortalama fiyat aralığı: 300-1000 TL/kg.

Kenya Kahvesi

Afrika'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen Kenya kahveleri, parlak asiditeleri ve siyah frenk üzümü, böğürtlen gibi meyvemsi tatlarıyla dikkat çeker. Özellikle filtre kahve olarak tüketildiğinde keyif veren Kenya kahveleri, kahve severlerin favorileri arasındadır. Ortalama fiyat aralığı: 400-700 TL/kg.

Kahvelerin lezzetini neler belirler?

Çekirdek Türü Arabica ve Robusta olmak üzere iki ana kahve çekirdeği türü vardır. Arabica çekirdekleri daha yüksek kaliteli ve aromatik kabul edilirken, Robusta çekirdekleri daha acı ve kafein oranı yüksektir. Bu da fiyatları etkileyen önemli bir faktördür.

İşleme Yöntemi: Kahve çekirdeklerinin işlenme yöntemi (doğal, yıkanmış, bal) de tat profilini ve fiyatı etkiler. Çeşme Ilıca Plajı'na tatilci akını | İlçenin nüfusu 1 milyonu aştı

Kavurma Derecesi: Kahvenin kavrulma derecesi (açık, orta, koyu) de aroma ve tat üzerinde belirleyici rol oynar.

Menşei: Kahvenin yetiştiği bölge, iklim ve toprak koşulları da lezzeti ve fiyatı etkiler.