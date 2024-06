Milli takımımız, Polonya karşısında, Varşova deplasmanında, Avrupa Kupası öncesi son hazırlık maçını kaybetti. 1-2

Eksikleri, fazlaları çok net gösteren iyi tercih edilmiş bir hazırlık maçı oynadık. Kaybetmemize rağmen bilhassa ikinci yarıda, çok pozitif bir futbol ortaya koyduğumuzu söylemeliyim.

İlk yarıdaki kadronun ne oynayacağı da çok önemliydi. Çünki turnuva uzun. Kadrodaki her oyuncuya ihtiyaç olacaktır.

Montella galiba çok akıllı bir adam. Kafasındaki takımı çok iyi sakladı. İkinci yarıya bütün milli takım hocalarının senelerdir görmezden geldiği, Okay Yokuşlu ile başladı. Okay kardeşimi Altay günlerinden beri takip ediyorum. Üst düzey bir ön libero ve stoper. Hoca 3-1-4-2 gibi, kadro yapımıza göre, bir taktik geliştirmiş.Bu taktiğin yani 3'lü oynamanın zayıf karnı, rakip baskı yapınca top kaybı yapmamak.Milli takımımız ilk yarı bunu pek beceremedi. Bireysel bir hata ile de golü kalemizde gördük.Stoper bölgesinde kadro, Ozan'ın da sakatlanmasıyla biraz kısaldı.İşte bu noktada Okay tercihi önemli. Okay hem stoperlerin arasına girip savunma direncini arttırıyor, hem rakip baskı yaptığında ekstra istasyon olarak top trafiğini yönetiyor hem de oyun sete döndüğünde ön bölgede de kilit paslar atarak gol yollarını açabiliyor. Ve tabi ki Arda Güler... Büyük yetenek. Umarım bu turnuvada yeteneğini gollere çevirir. Baskı altında.. Beklenti büyük. Çocuk da çok daha fazlasını yapmak istiyor. Günü gelecek Bir patlama yapacak ve arkası gelecek diye düşünüyorum. İkinci yarıda oynadığımız futbolun karşılığı galibiyetti. Çok sayıda pozisyon üretmemize rağmen sadece bir gol atabildik.O anlarda maçı, 3-1 kazanacağımızı aklımdan geçiriyordum.Hakem kötüydü. Dakikalar yetmişlerdeyken rakip kaleci önce Barış'a topu kazanamayınca da Kerem'e çift daldı!Değil futbolda, güreşte bile faul kabul edilecek hamlelerde bulundu! Bu noktada sahada iyi bir hakem olsaydı, kaleci Szczesny çift sarı kart ile ihrac edilirdi. Pozisyonun devamında Kerem topa biraz daha iyi vurabilse farka giderdik.

Ben bu ikinci yarıdaki futbolu ve oyuncu tercihlerini sevdim. Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu ve Arda Güler üçlüsü ışıl ışıl ışıldıyor.Turnuva öncesi umut veriyor!

Sevgi ve saygılarımla