Harmandalı Çöp Tesisi’nin geçici açılmasına tepki gösteren eski muhtar Dursun Ali Kazar, "İzmir bizim umurumuzda değil, Harmandalı’nı düşünmüyorlarsa biz de İzmir’i düşünmüyoruz" dedi.

Harmandalı’nın geçici iznine tepki: Kafayı yiyeceğim!

Harmandalı Çöp Tesisi’nin geçici olarak açılmasına tepki gösteren Cumhuriyet Mahallesi'nin eski muhtarı Dursun Ali Kazar, "kayma olursa sorumlusu kim olacak?" sorusunu yöneltti.

Danıştay kararıyla kapatılan Harmandalı Çöp Tesisi'nin geçici süreyle açılması kararlaştırıldı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bu izin 31 Ekim 2025’e kadar geçerli, günlük 2477 tonla sınırlı ve tüm sorumluluk CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ndedir" şeklinde açıklama yaptı.

Ancak, Dursun Ali Kazar, Harmandalı’nın geçici olarak açılmasına büyük tepki gösterdi. Kazar, açıklamasında "İzmir bizim umurumuzda değil. Harmandalı’nı düşünmüyorlarsa biz de İzmir’i düşünmüyoruz. Madem hukuku uygulamayıp arkasından dolaşacaklarsa Harmandalı’nı satın alsınlar. İbretlik bir karar. Kafayı yiyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Kayma olursa sorumlusu kim?"

Harmandalı’nın geçici açılmasına karşı çıkan Kazar, Çiğli’ye ihanet edildiğini belirterek, "Hukuk devletinde hukuk işler. Burada hukuksuzluk işliyor. 1,5 ayda bu sorunu çözebilecekler mi? Yarın bu dağlar kayarsa sorumlusu kim olacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi mi, Çevre Bakanlığı mı?" diyerek sorumluluğun paylaştırılmasına karşı çıktı.

Kazar, "Çevre İl Müdürlüğü’nü davet ediyorum, gel burada konuşalım. Burası siyaset kokuyor. Çöpün üzerinden siyaset yapıyorlar" dedi.

"İzmir umrumuzda değil!"

Kazar açıklamasında şunları da ekledi:

“Harmandalı’nı ölüme terk ettiler. Kurumlar mahkeme kararını uygulamak zorunda. AİHM’e gideceğim. Zorlayacağım. Harmandalı üvey evlat oldu. Eğitimden, sağlıktan, hizmetten yararlanamıyor ama çöp geliyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. İzmir bizim umurumuzda değil. Harmandalı’nı düşünmüyorlarsa biz de İzmir’i düşünmüyoruz."

Kazar, sözlerini "Madem hukuku uygulamayıp arkasından dolaşacaklarsa Harmandalı’nı satın alsınlar. İbretlik bir karar. Kafayı yiyeceğim. Bizim gideceğimiz son yer hukuktu. Biz de oraya gittik" diyerek sonlandırdı.