Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) önemli başarılar elde eden Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencisi Furkan Alp’i makamında konuk etti. YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) Türkiye 8.'si ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) Sayısal Türkiye 42.'si olan Alp, sınav süreci ve başarıya ulaşma yolunda izlediği yöntemler hakkında Müdür Başyiğit’e bilgi verdi.

Ziyaret sırasında Furkan Alp’e Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı ve Okul Müdürü Özay Ünal da eşlik etti. Müdür Başyiğit, bilinçli ve planlı çalışmanın başarının anahtarı olduğunu belirterek Furkan Alp’i tebrik etti ve bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanan öğrenciye başarılarının devamını diledi.